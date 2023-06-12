Gebze'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ulus Mahallesi'ndeki Topal Osmanağa Caddesi'nde seyreden K.Ç. idaresindeki 34 EHE 574 plakalı motosiklet, caddeye çıkmak için manevra yapan B.B'nin kullandığı 34 JF 2026 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel