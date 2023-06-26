Gebze'de iki grup arasında kavga: Yabancı uyruklu kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suriye uyruklu olduğu belirlenen U.E. (16) bıçakla yaralandı. Polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.