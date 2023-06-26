Gebze'de iki grup arasında kavga: Yabancı uyruklu kişi bıçakla yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suriye uyruklu olduğu belirlenen U.E. (16) bıçakla yaralandı. Polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.
Mimar Sinan Mahallesi 26. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suriye uyruklu olduğu belirlenen U.E. (16) bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.