Gebze'de Hurda Sahasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında çıkan yangın, kısa sürede yayılarak geniş bir alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hurda sahasında yangın çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor.
Gebze'ye bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel