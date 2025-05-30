Gebze'de Hafriyat Kamyonu Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Gebze'de Hafriyat Kamyonu Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, kullanılamaz hale geldi.

İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde seyir halinde olan Metin D. idaresindeki 42 BB 082 plakalı hafriyat kamyonu, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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