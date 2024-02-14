Gebze'de hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hafriyat kamyonu güvenlik binasına çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun güvenlik binasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gebze Güzeller Organize Sanayi İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde F.O. idaresindeki 41 L 9070 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun, otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik noktasına çarpması sonucu sürücü ile güvenlik görevlileri S.P. ve S.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.
Polis, sürücü F.O'nun, kamyonuna çarpan başka bir aracı takip ederken kazanın meydana geldiğini iddia etmesi üzerine soruşturma başlattı.