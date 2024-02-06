Gebze'de hafif ticari araçlar çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, 2 hafif ticari araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada ayrıca bir köpek hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde Barış B. idaresindeki 16 BHD 522 plakalı hafif ticari araç yola atlayan köpeğe çarptı. Kaza sonrası duran hafif ticari araca Muhammet Ç'nin kullandığı 10 AAF 340 plakalı hafif ticari araç vurdu.
Kazada yaralanan ve ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Muhammet Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Barış B. idaresindeki hafif ticari aracın çarptığı köpek telef oldu.