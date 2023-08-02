Gebze'de Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti yan yolda A.D. idaresindeki 34 NK 6297 plakalı otomobil, M.S. yönetimindeki 34 PL 3016 plakalı hafif ticari araçla Kirazpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel