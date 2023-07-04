Gebze'de hafif ticari araçla cip çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Kazada cipteki bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Osmanyılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde C.K. idaresindeki 34 COH 624 plakalı cip ile karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki 41 TG 540 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir işyerinin bahçe duvarına çarptı.
Kazada yaralanan cipteki yolcu M.A, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel