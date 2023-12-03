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Gebze'de Güzellik Merkezine Ateş Açıldı

3 Aralık 2023 14:03 Son Güncelleme: 14:04 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.