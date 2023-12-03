Üye Girişi
Haberler

Gebze'de Güzellik Merkezine Ateş Açıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren güzellik merkezine ateş açıldı.

Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki sosyal medya fenomeni Ece R'ye ait güzellik merkezine gece, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Caddesi Kocaeli Gebze Saldırı Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title