Gebze'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Gebze'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın tesiste hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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