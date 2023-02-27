GEBZE'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İMALATHANEYE SIÇRADI Güncel Haberler KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, yanındaki imalathaneye sıçradı. KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, yanındaki imalathaneye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Papatya Sokak'taki bir geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki lazer kesim yapan imalathaneye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki tesisi de alevler sararken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Gebze Güncel Haberler

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