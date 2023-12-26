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Gebze'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi 2054 Sokak'ta Uğur B'ye ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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