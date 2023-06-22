Gebze'de Galvaniz Kaplama Atölyesinde Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde galvaniz kaplama atölyesinin kurulum aşamasındaki su soğutma makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'nde galvaniz kaplama atölyesinin bahçesinde kurulumu yapılan su soğutma makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Makinenin kurulumunda çalışan H.K. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangın nedeniyle makine, kullanılamaz hale geldi.