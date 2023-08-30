Gebze'de freni tutmayan otomobil servis aracına çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni tutmayan otomobil park halindeki servis aracına çarptı. Otomobilde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. yönetimindeki 34 UM 4178 plakalı Tofaş marka otomobil, rampa aşağı inerken freni tutmaması üzerine park halindeki 34 LAM 967 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Otomobil kaza sebebiyle kullanılmaz hale gelirken polis inceleme başlattı. - KOCAELİ