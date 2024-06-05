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Gebze'de Evden Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden çalınan 30 bin liralık ziynet eşyası olayıyla ilgili olarak İstanbul'da gözaltına alınan kadın zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 30 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen kadın şüpheli G.D. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Kocaeli Gebze Güvenlik Hırsızlık Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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