Üye Girişi
Haberler

Gebze'de evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğuna müdahale edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

Sultan Orhan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Güvenlik Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title