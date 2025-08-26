Gebze'de Eşini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını tabancayla öldüren Cengiz U, intihar girişiminin ardından hastanede tedavi görerek gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstasyon Mahallesi Hisar Sitesi'ndeki bir dairede dün eşi Sevgün U'yu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Cengiz U, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Gebze'de dün karısı Sevgün U'yu tabancayla öldüren Cengiz U. intihar girişiminde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
