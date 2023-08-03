Gebze'de Elektroşok Cihazıyla Etkisiz Hale Getirilen Genç Kızı Bıçaklayan Sanığın İlk Duruşması Yapıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçen yıl ekim ayında elektroşok cihazı ile etkisiz hale getirildiği 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ı 20 kez bıçaklayan ve boğan, daha sonra da evde yangın çıkartan Taner Yaylacı, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına çıktı. Yaylacı, 'Bana tekme atması üzerine dengemi kaybedip üzerine düştüm. Elimdeki bıçak boğazına saplandı. Elektroşoku hiç kullanmadım. Pişmanım' dedi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geçen yıl ekim ayında elektroşok cihazı ile etkisiz hale getirdiği 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ı 20 kez bıçaklayan ve boğan, daha sonra da evde yangın çıkartan Taner Yaylacı, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına çıktı. Yaylacı, "Bana tekme atması üzerine dengemi kaybedip üzerine düştüm. Elimdeki bıçak boğazına saplandı. Elektroşoku hiç kullanmadım. Pişmanım" dedi.

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, geçen yıl 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesi'ndeki evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü. Elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdiği Büşka Kabataş'ı 20 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldüren Yaylacı, ardından evde yangın çıkartıp kaçtı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yangının, genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla yangın çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturmada, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski sevgilisi Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yaylacı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büşra Kabataş'ın annesi A.Ç., sanık ile sevgili olduklarını daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.