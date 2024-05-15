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Gebze'de elektrikli motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Güzeller Mahallesi 922. Sokak'ta Eyüp Ö. idaresindeki elektrikli motosiklet, M.O'nun kullandığı 41 ARN 853 plakalı hafif ticari araçla çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Eyüp Ö, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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