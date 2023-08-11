Gebze'de düzensiz göçmen operasyonu: 4 göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.