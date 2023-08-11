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Gebze'de düzensiz göçmen operasyonu: 4 göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, ilçedeki uygulamada durdurulan araçta yapılan aramada 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli Göçmen Gebze Güncel Haberler

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