Gebze'de düşen köpeğe itfaiye yardımı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bahçe duvarından düşen köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Köpeğin kurtarılmasının ardından sağlık kontrolleri yapıldı ve serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarından düşen köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Köşklüçeşme Mahallesi'nde sahipsiz köpek, bir apartmanın 2 metrelik bahçe duvarından zemine düştü.
Köpeğin düştüğünü gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılan köpek, kontrollerin ardından salıverildi.