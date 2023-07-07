Gebze'de durdurulan araçta 118 gram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 118 gram metamfetamin, 2 tabanca, 3 fişek, 7 cep telefonu ve 10 sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.