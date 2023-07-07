Gebze'de durdurulan araçta 118 gram metamfetamin ele geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 118 gram metamfetamin, 2 tabanca, 3 fişek, 7 cep telefonu ve 10 sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, durdurulan bir araçta 118 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Gebze'de bir araç durduruldu.
Söz konusu araçta yapılan aramada, 118 gram metamfetamin, 2 tabanca, 3 fişek, 7 cep telefonu ve 10 sim kart yakalandı.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel