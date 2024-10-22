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Gebze'de Doğal Gaz Patlaması: 8 Yaralı

Gebze'de Doğal Gaz Patlaması: 8 Yaralı
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Gebze'de bir apartmanda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 8 kişi yaralandı. Patlama, gaz sıkışması sonucu oluştuğu düşünülüyor ve yaralılar hastanelerde tedavi altında. Olayla ilgili teknik incelemeler devam ediyor.

Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 8 yaralı (3)

İncelemelerde bulunmak üzere patlamanın yaşandığı alana gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "Bu hadise ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması. Apartmanın bir katında oluyor. Çok şiddetli bir patlama olduğu için karşısındaki binalara sıçrıyor. Oralarda yaralılar var. 8 yaralımız var. Şu anda doktorlarımızın kanaatine göre durumu ağır olan yok. Can kaybı yok. Yaralılar farklı hastanelerde tedavi görüyor. Durumu iyi olup taburcu olanlar var. Çevreyle ilgili tedbir alındı. Net sebebi teknik inceleme sonrası belli olacak. Yakında bir okulumuz var. Okulumuzda herhangi bir zarar ziyan yok. Ancak çocukların ailelerinden arzu eden olursa evlerine gönderiyoruz. Evleri hasar gören hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayız. Yakınlarının yanına gitmek gibi bir seçenek olmaz ise otellere yerleştiririz" dedi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: ÖLÜM VAKAMIZ YOK

Gebze Belediye Başkanı Zennur Büyükgöz ise, patlamanın ilk belirlemeye göre gaz sıkışması sonucu gerçekleştiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Gerçekten elim bir doğal gaz patlaması ile karşı karşıyayız. Binamızın 3'üncü katında gerçekleşen bu patlamada ailedeki 5 yaralı söz konusu. Anne ve çocuklarıyla birlikte. Ama bununla birlikte yolun karşısındaki daireye sıçrayan parçalar ve bir başka daireye sıçrayan parçalar nedeniyle karşı 2 dairede de yaralı vatandaşlarımız var. Onların yaraları hafif. Patlamanın olduğu dairedeki anne yanık ağırlıklı bir yaralanma ile karşı karşıya. Henüz sevindirici olan tarafı şu ölüm vakamız yok. Anne biraz ağır yanıkla karşı karşıya. Umarız en yakın sürede iyileşirler. Anne Farabi Hastanesi'nden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne nakledilme aşamasında. Diğer yaralılarımız hastanelerde tedavi altına alınmış durumdalar. Gaz sıkışması sonucu patlamanın gerçekleştiği ön bilgi olarak bize aktarıldı. İlk andan itibaren Gebze Belediyesi'nin kurtarma ekibi, itfaiye, emniyet kısa sürede buraya dahil oldular. Olayın adli idari ve teknik olarak incelemeleri devam ediyor. Detaylı açıklamaları ilerleyen zaman diliminde tekrar sizinle paylaşacağız."

APARTMAN YÖNETİCİSİ: PAZAR GÜNÜ ÖLÇÜM YAPTIKTAN SONRA GAZI AÇTILAR

Apartman yöneticisi Necati Daşdemir, daha önce gaz kokusu nedeniyle ihbar yaptıklarını ve bunun üzerine doğal gaz şirketi yetkililerin cumartesi günü inceleme yaptığını belirterek, "Rögarlar kontrol edildi, bakıldı burada gaz kaçağı var denildi. Gazı kestiler, 'rögarlara gaz dolmuş, biz bunu keseceğiz. Siz camları açık tutun. Dikkat edin, ocaklarınızı yakmayın' dediler. Biz de cumartesi günü öyle bekledik. Sonra pazar günü ölçüm yaptıktan sonra gazı açtılar. Bugün de bu patlama oldu. Binada değil de rögarlarda gaz kaçağı var demişlerdi. Gaz kaçağı rögarlardan gelip, kanalizasyon hattından tuvalet ve mutfaklara giriyordu. Demek ki tamamen gaz sorunu çözülmemiş ve bu binanın patlamasına sebep olmuşlar. Sıkıntı bu. Binada 10 daireyiz. 30 kişiye yakın yaşayan insan var" dedi.

RÖGARLARDA YÜKSEK ORANDA GAZ ÇIKTI

Gebze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlarda özel ölçüm cihazıyla gaz ölçümü yaptı. Kanalizasyonda yüksek oranda yanıcı gaz tespit edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Erol POLAT/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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