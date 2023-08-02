Gebze'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. Adih Zeybek idaresindeki 34 VS 3358 plakalı tır virajı dönemeyerek yan yattı. Sürücü Zeybek devrilen tırdan yola fırladı. Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Adih Zeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zeybek'in cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kazadan dolayı D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlandı. - KOCAELİ