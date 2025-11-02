Haberler

Gebze'de Çöken Binanın Enkazı Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler çevredeki binalardaki sapmaları tespit etmek için inceleme yapıyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çöken 7 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. Uzman ekipler ölçüm aletleriyle yıkılan apartmanların çevresindeki binalarda eğim ya da sapma olup olmadığının tespiti için çalışma yürütüyor.

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı Arslan Apartmanı, 29 Ekim sabah 07.00 sıralarında çöktü. Zemin katında asma katlı eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın enkazı altında kalan Levent Bilir (44) ve Emine Bilir (37) çiftiyle çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir (14) yaşamını yitirdi. Çiftin büyük kızları Dilara Bilir (18) ise yaralı kurtarıldı.

21 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet savcılarının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve uzman ekipler yıkılan binada ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi. 28 iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birim tahliye edildi. Tahliye edilen 252 kişiden 73'ü geçici olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir kısmı Gebze Belediyesi tesislerine diğerleri ise yakınlarının evlerine yerleşti.

Ön incelemelerinin tamamlanmasıyla dün başlatılan enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Ekipler, iş makinesiyle yıkıntıları kamyona yükleyip, döküm sahasına götürüyor. İşlem sırasında toz oluşmaması için tankerden su sıkılıyor.

TEMELDE İNCELEME YAPILACAK

Bu arada georadar isimli cihazla çevredeki binalar inceleniyor. Uzman ekipler, ölçüm aletleriyle binalarda eğim ve sapma olup olmadığını tespit ediyor. Sensörler ile bölgedeki binalar 7 gün 24 saat izleniyor. Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırıldıktan sonra bilirkişi heyeti, temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek. (DHA

Haber-Kamera: Ardacan UZUN-Erol Polat/GEBZE(Kocaeli),DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.