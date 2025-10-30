Gebze'de Çöken Binadan 4 Aile Bireyi Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çöken, 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları, Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacak.

Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı Arslan Apartmanı, dün sabah 07.00 sıralarında çöktü. Zemin katında asma katlı eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yalnızca, 2'nci ve 3'üncü kattaki dairede kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesinin olduğu belirlendi.

SADECE DİLARA KURTULABİLDİ

Arama-kurtarma çalışmalarında; 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Ekiplerin çalışmalarıyla gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde, baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir'in (37) de cansız bedenlerine ulaşıldı.

SAVCILAR İNCELEME YAPACAK

Kurtarma çalışmaları saat 03.00 sıralarında sonlandırıldı. Bu sabah bölgede ekiplerin bina çevresinde çalışmaları yeniden başladı. Temizlik işçileri tozla kaplanan yolları ıslatarak temizlik çalışması yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarının ise Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacağı belirtildi.