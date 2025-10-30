Haberler

Gebze'de Çöken Binadan 4 Aile Bireyi Hayatını Kaybetti

Gebze'de Çöken Binadan 4 Aile Bireyi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları, Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacak. Olayda, 5 kişilik Bilir ailesinden sadece 18 yaşındaki Dilara hayatta kaldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çöken, 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları, Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacak.

Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı Arslan Apartmanı, dün sabah 07.00 sıralarında çöktü. Zemin katında asma katlı eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yalnızca, 2'nci ve 3'üncü kattaki dairede kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesinin olduğu belirlendi.

SADECE DİLARA KURTULABİLDİ

Arama-kurtarma çalışmalarında; 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Ekiplerin çalışmalarıyla gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde, baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir'in (37) de cansız bedenlerine ulaşıldı.

SAVCILAR İNCELEME YAPACAK

Kurtarma çalışmaları saat 03.00 sıralarında sonlandırıldı. Bu sabah bölgede ekiplerin bina çevresinde çalışmaları yeniden başladı. Temizlik işçileri tozla kaplanan yolları ıslatarak temizlik çalışması yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarının ise Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.