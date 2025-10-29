Gebze'de Çöken Binada Bir Çocuğun Daha Cansız Bedeni Bulundu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bir binada enkaza ulaşan ekipler, bir çocuğun daha cansız bedenine ulaştı. Enkaz altında kalan 3 aile üyesinin arama çalışmaları devam ediyor.
1 ÇOCUĞUN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kocaeli Gebze'de çöken binada bir çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kalan 3 aile üyesini arama çalışmaları sürüyor.
Ardacan UZUN-Erol POLAT-Murat SOLAK/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel