Gebze'de Çöken Bina Enkazında İnceleme Yapılıyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında savcı heyeti incelemelere başladı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtarıldı.
SAVCI HEYETİ İNCELEME YAPIYOR
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı 7 katlı binanın enkazında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcılardan oluşan heyet, incelemelere başladı. Heyet, güvenlik amacıyla etrafı demir bariyerlere kapatılan enkazda çalışmalarını sürdürüyor.
Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),
