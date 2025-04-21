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Gebze'de Cip ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Gebze'de Cip ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Gebze ilçesi Mevlana Mahallesinde meydana geldi. Ömer O. idaresinde 34 DYS 986 plakalı cip, Soma Maden Şehitleri Caddesi ile Şehit Oğuzhan Demir Caddesi kavşağında ile İbrahim K. idaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Ömer O. ile İbrahim K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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