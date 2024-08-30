Üye Girişi
Haberler

Gebze'de çıkan yangında 5 gecekondu hasar gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında 5 gecekondudan 2'si kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye eri ise yangına müdahale ederken elektrik akımına kapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında 5 gecekondudan 2'si kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde büyük çapta hasar oluştu.

İnönü Mahallesi 1954 Sokak'ta Erhan V'ye ait gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 gecekonduya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında gecekondulardan 2'si kullanılamaz hale geldi, 3'ünde büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan yangına müdahale ederken elektrik akımına kapılan itfaiye eri, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye kocaeli Gebze Olay Kaza Yaşam Güncel Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı?
title