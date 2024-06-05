Gebze'de çıkan yangında 3 otobüs zarar gördü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında park halindeki 3 otobüs zarar gördü. Gaziler Mahallesi'nde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, park halindeki 2 otobüse daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında park halindeki 3 otobüs zarar gördü.
Gaziler Mahallesi'nde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, park halindeki 2 otobüse daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.