Gebze'de çıkan yangında 3 otobüs zarar gördü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında park halindeki 3 otobüs zarar gördü.

Gaziler Mahallesi'nde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, park halindeki 2 otobüse daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.