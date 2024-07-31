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Gebze'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve E.Ü.O. tabancayla Y.Y. ile yanında bulunan A.K. ve K.K'ye ateş etti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi 1738 Sokak'ta bakkal işleten Y.Y. ile E.Ü.O. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.Ü.O. tabancayla Y.Y. ile yanında bulunan A.K. ve K.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan E.Ü.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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