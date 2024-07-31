Gebze'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi 1738 Sokak'ta bakkal işleten Y.Y. ile E.Ü.O. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.Ü.O. tabancayla Y.Y. ile yanında bulunan A.K. ve K.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan E.Ü.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.