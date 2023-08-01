Gebze'de çıkan park kavgasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önüne araç park edilmesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz bir kişi, tabancanın kabzasıyla iş yeri sahibinin başına vurarak yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.