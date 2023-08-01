Gebze'de çıkan park kavgasında 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önüne araç park edilmesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz bir kişi, tabancanın kabzasıyla iş yeri sahibinin başına vurarak yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan park kavgasında 1 kişi yaralandı.
Ulus Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne araç park edilmesi üzerine iş yeri sahibi Ali K. ile araç sahibi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tabancanın kabzasıyla Ali K'nin başına vurdu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Gebze Fatih devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından aracına binerek bölgeden uzaklaşan şüphelini yakalanması için çalışma başlattı.