Gebze'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi kolundan ve elinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Osman Yılmaz Mahallesi Bahariye Caddesi'nde S.G. ile H.D. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.D. bıçakla kolundan ve elinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.