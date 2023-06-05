Gebze'de Çekici Yayaya Çarptı: İki Bacak Kırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde E-5 üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çekici çarptı. Metrelerce savrulan şahsın iki bacağı kırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Ankara istikameti E-5 üzeri D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidi olmayan yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen S.D.'ye seyir halindeki T.P. yönetimindeki 41 AJZ 691 plakalı çekici çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. S.D.'nin iki bacağında da kırıklar olduğu öğrenilirken, çarpmanın şiddetiyle aracın kaputunun çöktüğü görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ