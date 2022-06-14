GEBZE'DE BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü.

Gece saatlerinde Gebze Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'ndeki bir toz boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın üretim kısmında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede yayılarak binanın büyük bir kısmını alevler sardı. Fabrikayı boşaltan işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gebze ve Beylikbağı'na bağlı itfaiye araçlarının yanı sıra, Çayırova, Dilovası, Körfez, İzmit ve Yahyakaptan itfaiye ekiplerinden yaklaşık 20 itfaiye aracı takviye olarak olay yerine geldi.

Fabrika içerisindeki kimyasal malzemelerin yanması sebebiyle müdahalede zorlanan ekipler, yoğun bir çaba sarfetti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında boya fabrikasının yanında bulunan alüminyum malzeme üreten fabrikanın duvarı da alevlerden hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.