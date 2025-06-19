Gebze'de Bisikletli Çocuğa Minibüs Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu 11 yaşındaki bisikletli çocuk, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

1) GEBZE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kapalı kasa minibüsün çarptığı Suriye uyruklu bisikletli Hamza El Casim (11), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1301/5 sokakta meydana geldi. M.B. yönetimindeki 34 HR 5490 plakalı kapalı kasa minibüs, bisikletiyle 1300 sokaktan 1301/5 sokağa dönüş yapmak isteyen Suriye uyruklu Hamza El Casim'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza El Casim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü M.B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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