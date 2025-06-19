Gebze'de Bisikletli Çocuğa Minibüs Çarptı: 11 Yaşındaki Hamza El Casim Hayatını Kaybetti

Gebze'de Bisikletli Çocuğa Minibüs Çarptı: 11 Yaşındaki Hamza El Casim Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Suriye uyruklu 11 yaşındaki Hamza El Casim, bisikletiyle dönüş yaparken kapalı kasa minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kapalı kasa minibüsün çarptığı Suriye uyruklu bisikletli Hamza El Casim (11), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1301/5 sokakta meydana geldi. M.B. yönetimindeki 34 HR 5490 plakalı kapalı kasa minibüs, bisikletiyle 1300 sokaktan 1301/5 sokağa dönüş yapmak isteyen Suriye uyruklu Hamza El Casim'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza El Casim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü M.B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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