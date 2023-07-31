Gebze'de bir depoda yangın çıktı, ATV küle döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda bulunan ATV küle döndü.

Yangın, Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Kepenkleri kapalı depodan alev ve dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, depoda bulunan kamyon lastikleri ile ATV aracı küle döndü.

Yangını fark eden esnaf Musa Özdemir, "Evime giderken kepengin üstünden alevlerin çıktığını fark ederek hemen itfaiyeyi aradım" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ