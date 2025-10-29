Gebze'de Bina Çöktü; 5 Kişilik Aile Enkaz Altında Kaldı

1) GEBZE'DE BİNA ÇÖKTÜ; 5 KİŞİLİK AİLEYE ULAŞILMAYA ÇALIŞIYOR (5)

'BİNADA, GÖÇÜKTE OLAN BENİM SAMİMİ ARKADAŞIM'

Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yan binasında oturan Hasan Durubaba, yıkım ve sonrasında yaşananları anlattı. Binaya dair bilgiler de veren Durubaba, şöyle konuştu: "Sabah namazına kalktığımızda yan binanın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Çift daire bir bina. Her kat dubleks olarak kullanılıyor. Altta eczanenin asma katı var. Ondan sonra 2 kat 2 kat dubleks gidiyor. Orada benim arkadaşım var, mahallemizin insanı. Karısı ve 3 tane çocuğuyla kalıyor. Bir üst katta bir evli çift var. Onlar evde yoklarmış. Bir üst katta da bina sahibi var. Onların da çocukları yok. Onlar da evde yoklarmış. Bu şekilde bir göçük oldu. Şu anda 2'nci kat ve 3'üncü kat arasında 5 kişilik aile var. Anne, baba ve 2 kız, bir erkek olmak üzere 5 kişilik aile var. Ekipler, aileden ses aldıklarını söylediler. Kurtarmaya çalışıyorlar. Buralarda metro inşaatı var. Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar bütün binaları. Zaten binaların dış cephesinde görülüyor. İşaret var. Dünkü depremde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhidi çağırmış. Böyle çatlaklar var diye söylenti olmuş. Sadece söylenti olarak duyuyorum. Binada, göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün gece 23.00'te konuştuk. O eve çıktı, ben evime çıktık, ayrıldık" dedi. Bu arada enkaz altında kalan kişilerin Levent Bilir ve eşi Emine Bilir ile çocukları Nisa Bilir, Dilara Bilir, Muhammed Emir Bilir olduğu öğrenildi.