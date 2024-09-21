Gebze'de Belediye Otobüsü ile Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kaza sonucu bir belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen M.E. yönetimindeki 41 AIG 587 plakalı belediye otobüsü, Zeki T. idaresindeki 34 BCP 48 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Zeki T. ve Gönül T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.