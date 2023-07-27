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Gebze'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara İstikameti Tatlıkuyu mevkisinde Muhammet İ. idaresindeki 34 HZ 7653 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Muhammet İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Ankara Gebze Güncel Haberler

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