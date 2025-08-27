Gebze'de Bariyere Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Gebze'de Bariyere Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak kazaya sebep oldu. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yol kenarındaki bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi geçişi Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden M.A.'nın kontrolünü yitirdiği 24 ED 197 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü M.A. ile yanındaki K.A., A.A. ve H.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. ve A.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, M.A. ile H.A. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
