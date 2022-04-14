Gebze'de AVM köprü ve yollarına yeni düzenleme

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Gebze ilçe merkezindeki ulaşım yoğunluğunu çözüme kavuşturmak için çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki yatırım ve planlarını sürdürüyor. 2022 yılının başında Gebze ilçesinde Trafik Dolaşım Planı Projesi kapsamında çalışmalarda sona yaklaşılırken şu an iş dahilinde GD-100 üzerindeki AVM önü, kavşak köprüsü ve bağlı yollarda yön düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu bölgedeki çalışmanın Ramazan Bayramına kadar tamamlanması hedefleniyor.

CENTER KAVŞAĞI KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK SOLDAN AKACAK

Gebze Anibal Kavşağı, Gebze Center önü, Center Kavşağı Köprüsü ve bu yerlere bağlı yollar ilçe merkezinde trafik yoğunluğunun en yüksek seviyede yaşandığı yerler olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerdeki trafiği rahatlatmak isteyen Büyükşehir, AVM önündeki yolda, Center Kavşağı Köprüsünde ve diğer yollarda düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Yeni yön planına göre Anibal Kavşağı'ndan çıkıp AVM önündeki yolu kullanan araçlar sağa doğru TÜBİTAK yönüne ve hemen sola doğru Center Kavşağı Köprüsünün sol şeridinden tekrar sola dönerek (Anibal Taksi Durağı yönüne) ister İlyas Bey Cami yönüne doğru gidebilecek, isterlerse de D-100 Karayolu Tüneli üzerinden U dönüşü yaparak D-100 İzmit yönüne doğru gidebilecek. Yine yeni dolaşım planına göre Gebze Hali'nden gelen araçlar Center Kavşağı Köprüsüne doğru sola dönerek ve köprünün sol şeridini kullanarak TÜBİTAK'a doğru gidebilecek. Yeni sisteme göre Center Kavşağı Köprüsü'nde trafik sol şeritten akacak.

ARAÇLAR YENİ DÖNEL KAVŞAKTA ÇAPRAZ GEÇİŞ YAPACAK

Yeni yön planına göre AVM önündeki yol, Center Kavşağı Köprüsünün güney tarafı ve Anibal Caddesinin kesişimine trafiği daha düzenli hale getirmesi için dönel kavşak yapılacak. Gebze hali yönünde gelip köprüyü kullanarak TÜBİTAK yönüne gitmek isteyen ve TÜBİTAK yönünden gelip köprüyü kullanarak Anibal Kavşağı'na doğru sola dönmek isteyen araçlar bu dönel kavşakta çapraz geçiş yapacak. Ayrıca AVM önündeki yoldan gelerek Kavşak Köprüsü yanındaki D-100 Güney yan yola inen katılım koluna geçiş yeni plana göre kalkıyor. D-100 Güney yan yola inen katılım kolunu yalnızca TÜBİTAK yönünden gelen araçlar kullanabilecek.

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