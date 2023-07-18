Gebze'de Av Tüfeğiyle 2 Kişi Vuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, av tüfeğiyle 2 kişiyi vurdu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken vuran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, av tüfeğiyle 2 kişiyi vurdu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken vuran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Hürriyet Mahallesi 2002 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasındaki tartışmanın ardından bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi vurdu. Vurulan 2 kişi kanlar içinde yere yatarken vuran şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlattı. - KOCAELİ