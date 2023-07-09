Gebze'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve A.A. isimli kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, çevredeki bir akaryakıt istasyonuna sığındıktan sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.