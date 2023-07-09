Gebze'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve A.A. isimli kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, çevredeki bir akaryakıt istasyonuna sığındıktan sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi 1418. Sokak'ta gerçekleşen asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A. bıçakla yaralandı.
Olay yerinden uzaklaşan yaralı, çevredeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı.
Yaralı, haber verilmesi üzerine ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.