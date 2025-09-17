Gebze'de Aşırı Hız Uyarısı Sonrası Saldırıya Uğrayan Baba Konuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için uyarıda bulunduğu sürücü tarafından çocuklarının yanında saldırıya uğrayan kişi, yaşadıklarını anlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki gün önce saldırıya uyaran Ö.K. (42), AA muhabirine, oğlunun okulunun alt sokağında karşı taraftan üzerlerine hızla gelen cipi gördüklerini ve kendilerini yolun kenarına zor attıklarını söyledi.

Yol kenarındaki başka bir araç ile bu aracın arasında kalınca sürücünün yavaşlaması için elini kaldırdığını aktaran Ö.K, "Bizi 50 metre kadar geçtikten sonra tekrar aynadan geri baktı ve yanımıza geldi. Camı açarak, 'Ne var, ne konuşuyorsun sen.' dedi. Ben de 'Yavaş gitmeni söylüyorum, okul saati.' dedim. Şahıs da 'Sana mı soracağım, sen kimsin de bana karışıyorsun, benim araba kullanmam seni mi ilgilendirir.' gibisinden çıkıştı." diye konuştu.

Ö.K, sürücüye hatalı olduğunu, yavaş gitmesini söylediğini ve küfür etmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"O esnada da kardeşi koşarak gelmeye başladı. Kardeşi olduğunu bilmiyordum. Bana doğru geldi, elimi uzattım yolu gösteriyordum. Şahsa 'Yolda bir sürü çocuk var, tehlikeli gidiyorsun.' dedim. O arada elimi uzatırken kardeşi elime vurup aşağıya indirdi. Ben de 'Hatalı bir şey söylemiyorum, sadece aracı hızlı kullandınız.' dedim. O da bana 'Sen benim kullandığım arabaya karışamazsın, senin derdin ne, sabah sabah ne istiyorsun sen.' diye bana çıkıştı. Her kelimenin başında ve sonunda küfür ediyor. Yanımda çocuk var, yok umurunda değil. Ben de sürekli alttan almaya çalışıyorum. Bir şey yapmasın diye."

"Çocuğumun elinin titrediğini hissettim"

Sürücü O.C'nin araçtan hızlıca inerek elleriyle yüzüne yapıştığını anlatan Ö.K. kendisini geri çekmeye çalıştıkça şahsın kendisiyle teması sürdürdüğünü kaydetti.

Ö.K, O.C'nin yanındaki çocuklarını umursamadan kendisiyle argo konuşmaya devam ettiğine değinerek, "Benim için dün adliyeye çıkarken 'Bana küfür ediyordu, ben ağzını kapatıyordum.' diyor. Alakası yok, ben orada 'lan' kelimesi bile kullanmadım. Yüzüme yapışıp bademciklerime doğru bastırdı. Ben kendimi geriye çektikçe o da kendine çekiyordu beni, bir elim de çocuğumun elinde, o da korkuyor. Diğer çocuğum da korkuyor, sağa sola dönüyordu. Çocuğumun elinin titrediğini hissettim. Bana 'Sen özür dileyeceksin.' diyordu, ben de 'Özür dilemesine dilerim ama özür dileyecek kişi ben miyim ki suçlu sensin.' dedim. Baktım çocuklar iyice korkuyor, olay büyümesin diye özür diledim. O da egosunu tatmin etmiş gibi birkaç saniye içinde bana tokadı vurdu." ifadelerini kullandı.

Ailece yaşadıkları süreç nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu dile getiren Ö.K, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarım yanımda olduğu için ben ona karşılık vermedim. Alttan alıyorum, saygısızlık yapmıyorum ve karşılık vermiyorum, şahıs sürekli üstüme gele gele çocuklarımın yanında beni rencide etti. Beni küçük düşürdü, çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Çocuklarıma şimdi okulda hep soruyorlarmış 'Babana neden vurdular?' diye. Çocuk buna cevap veremiyor ki ister istemez psikolojisi bozuldu. Evde ödevini yapamıyor, gece uykudan uyanarak yatağın içine oturuyor çocuğum. Çocuklarım da sürekli soruyor, 'O abi bize neden vurdu?' diye. Psikolojimiz ve normal yaşantımız kaç gündür net değil. Psikolojimiz bozuldu, çocukların kendine gelmesi için uğraşıyoruz."

Baba Ö.K, ifadesinin ardından şahsın 1 saat içerisinde yakalandığını belirterek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Olay

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 Eylül'de sabah saatlerinde çocuklarını okula götüren Ö.K, aşırı hız yaptığı için uyardığı sürücü tarafından saldırıya uğramış, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan sürücü O.C. (33) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, saldırı anında yanında bulunan kardeşi C.C. (17) hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmişti.