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Gebze'de Aramada 77 Parça Tarihi Eser Bulundu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada 77 parça tarihi eser ele geçirildi. Aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 74 sikke ve 3 obje bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 77 parça tarihi eser bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'de durdurulan araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 74 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Helenistik Kocaeli Gebze Roma Güncel Haberler

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