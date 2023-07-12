Gebze'de Aramada 77 Parça Tarihi Eser Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada 77 parça tarihi eser ele geçirildi. Aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 74 sikke ve 3 obje bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.