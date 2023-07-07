Gebze'de Araçta 93 Tarihi Eser Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 93 tarihi eser ele geçirildi. Aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ve 5 obje bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.