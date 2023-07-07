Gebze'de Araçta 93 Tarihi Eser Bulundu
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 93 tarihi eser ele geçirildi. Aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ve 5 obje bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada 93 tarihi eser bulundu.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Gebze'de durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.
Aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ve 5 obje ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel