Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Tatlıkuyu Mahallesi 1340 Sokak'taki 7 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında çatıda hasar oluştu.