Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Tatlıkuyu Mahallesi 1340 Sokak'taki 7 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangında çatıda hasar oluştu.
AA / Esmer Geçal - Güncel