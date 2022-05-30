Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Tatlıkuyu Mahallesi 1340 Sokak'taki 7 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında çatıda hasar oluştu.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Tatlıkuyu Kocaeli Yangın Gebze Güncel Haberler

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